Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçen hafta ABD ekonomisine yönelik büyüme rakamları piyasaların odağındaydı. ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerden fazla büyüme kaydetti.

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Bu haftanın en önemli gelişmesi ise cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. ABD’de tarım dışı istihdamın haziran ayında 189 bin artması bekleniyor. Kritik veri piyasalarda yönü tayin edecek.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2329 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2346 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2326 dolar, en yüksek ise 2348 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2435 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2457 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2432 lira, en yüksek ise 2459 lira seviyeleri test edildi.