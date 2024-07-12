Altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara ilişkin verdiği mesajlar önemle takip edildi.

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POWELL’DAN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yenildiğini, üstesinden gelindiğini ilan etmeye henüz hazır olmadığını, ancak ABD'nin istikrarlı fiyatlara ve düşük işsizliğe giden yolda devam ettiğini düşündüğünü söyledi.

PİYASADA BUGÜN SON DURUM NE?

Haftanın son gününde ons altın 2407 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2405 dolar, en yüksek ise 2416 dolar seviyeleri görüldü.

Gram altın da yeni günde 2554 liradan işlem görüyor.