ABD enflasyonu sonrası altında son durum

ABD Çalışma Bakanlığı ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatları geriledi.

ABD verisi sonrası altın fiyatları düşüşe geçti

Ons altın güne 2516 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2515 dolar, en yüksek 2522 dolar seviyesi görüldü. ABD enflasyon verileri sonrası ons altın 2505 dolara kadar geriledi. Şu dakikalarda ise 2510 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2751 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2746 lira, en yüksek 2762 lira seviyesi görüldü. ABD verileri sonrası gram altın 2742 liraya kadar geriledi. Şu sıralarda ise 2740 liradan işlem görüyor.