Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine başlamasıyla birlikte ilerleyen süreçte faizlerin ne kadar düşeceği merak konusu. Fed cephesinden yapılan açıklamalar, ABD ekonomisine ilişkin gelen veriler Fed’in faiz indiriminde agresif olmayacağı yönünde.

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Bu gelişmeler altın fiyatları üzerinde baskı oluştursa da jeopolitik riskler güvenli liman altının cazibesini artırıyor. Geçen hafta başında sert düşüş gösteren altın fiyatları perşembe ve cuma günleri yükselişe geçmişti. Ons altın geçen haftayı 2657 dolar, gram altın 2928 liradan kapattı.

ALTIN FİYATLARI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Pazartesi gününe 2657 dolardan başlayan ons altın 2643 dolara geriledikten sonra günü 2649 dolardan tamamladı. Haftaya 2928 liradan başlayan gram altın 2900 lirayı gördükten sonra günü 2917 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2648 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2653 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2638 dolar, en yüksek ise 2655 dolar seviyeleri test edildi.

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Güne 2918 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2923 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2895 lira, en yüksek ise 2925 lira seviyeleri görüldü.