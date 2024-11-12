Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD ve Orta Doğu’daki gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta ABD’de başkanlık yarışını Donald Trump’ın kazanmasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselirken, altın fiyatları sert düşüş göstermişti.

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FED’DEN DAHA AZ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Birçok ekonomist, Trump'ın politikalarının enflasyonist etkisinin daha önce beklenenden daha az faiz indirimine yol açtığını düşünüyor.

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Yeni haftada da altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. Dün ons altın 2610 dolara kadar gerilerken, gram altın 2881 lirayı gördü.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2622 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2606 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2595 dolar, en yüksek ise 2627 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 2894 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2880 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2860 lira, en yüksek ise 2902 lira seviyeleri görüldü.