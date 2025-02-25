Altın fiyatları ne kadar oldu?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 456 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 439 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 90 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 956,25 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 934 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tavrının küresel ekonomiye yönelik etkileri varlığını korurken, dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin ertelenmesine rağmen sürecin "zamanında ve planlandığı şekilde ilerlediğini" söylemesinin ticaret savaşı endişelerini artırarak, güvenli liman talebini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

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Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini kaydetti.

Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında Almanya'da büyüme, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 920 dolar seviyesinin destek, 2 bin 950 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.