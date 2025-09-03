Gram altın 4.700 TL'yi aştı

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 4 bin 674 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı 4 bin 700 TL'nin üzerine çıktı.

Haberin Devamı

ONS ALTIN DA REKOR KIRDI

Gram altının yanı sıra ons altın fiyatı da 3 bin 550 doları aşarak tarihi rekor kırdı.

PİYASAYI NE ETKİLİYOR?

ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ve tarifelerinin yasal dayanağına yönelik soru işaretleri varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

ABD yönetiminin korumacı politikalarının ekonomiler üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler varlığını korurken, Federal Temyiz Mahkemesi'nin gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmasıyla artan kaygılar, dün Başkan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından yükseldi.

Trump, tarifeler konusunda Yüksek Mahkemeye başvurmayı düşündüklerini belirterek, mahkemeden hızlandırılmış karar talep edeceklerini bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Haberin Devamı

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna hükmetmesi halinde ABD ekonomisinin gümrük vergilerinden sağladığı geliri geri ödemek zorunda kalabileceğine dikkati çekerek, bu durumun ülkede bütçe açığının artabileceğine ilişkin kaygı seviyesini yükselttiğine işaret etti.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken enflasyonun hızlanacağına ilişkin endişelerin gölgesinde Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin öngörüler de yatırımcı kararlarında etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Euro Bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 550 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 500 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.