Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD’de faiz indirim beklentileri ve hükümetin kapanmasının ekonomiye olası etkilerine yönelik endişelerle bu haftayı kazançla tamamlamaya hazırlanıyor.

Haftaya 3 bin 759 dolardan başlayan ons altın perşembe günü 3 bin 896 dolar ile tarihi rekor kırdı. Ons altın bugün yatay seyirle 3 bin 859 dolardan işlem görüyor.

Gram altın da perşembe günü 5 bin 213 TL ile tarihi rekor kırdıktan sonra geri çekildi. Bugün gram altın 5 bin 172 TL ile yön arayışını sürdürüyor.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3 bin 828 doları işaret ediyor. Buranın kırılması halinde 3 bin 794 dolara kadar geri çekilme olabilir. Direnç ise 3 bin 882 ve 3 bin 903 dolar aralığında.

Dolar endeksinin güçlenmesi altın fiyatlarını sınırlasa da analistler, düşük faiz ve politik belirsizlik ortamında yükseliş eğiliminin süreceğini belirtiyor.

ABD hükümetinin kapanması ikinci gününe girerken, önemli ekonomik verilerin açıklanması ertelenebilir. Fed’in bu ay 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağına dair beklenti yüksek.