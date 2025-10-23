Altın fiyatları ne kadar oldu?

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 531 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 16.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,09 üzerinde 5 bin 588 lira seviyesinde bulunuyor.

Güne artışla başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 1,05 üzerinde 4 bin 142 dolarda seyrediyor.

Dolar endeksindeki toparlanma ve kar realizasyonlarının etkisiyle önceki günlerde altın fiyatlarında görülen düşüş eğilimi, ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bugün yükselişe döndü.

Analistler, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler, siyasi belirsizlikler, ticari gerilimler ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarının hali hazırda altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 500 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.