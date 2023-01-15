Altın fiyatları rekora koşuyor

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında yön perşembe günü ABD’den gelen enflasyon rakamları sonrasında belli oldu. Pazartesi gününe 1866 dolardan başlayan ons altın perşembe günü kritik eşik olan 1900 doların üzerine çıktı. Gram altın ise 1148 lirayı görmüştü. Ancak cuma günü altın fiyatları yükselişini sürdürdü.

PİYASALARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ KRİTİK ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI

Para ve emtia piyasalarında yatırımcıların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları altıncı ayda da yıllık bazda geriledi ve 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

ABD’de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine inerken, aylık enflasyon ise yüzde 0.1 oranında düşüş gösterdi. ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi para ve emtia piyasalarında risk iştahını artırdı.

DOLAR ENDEKSİNDEKİ SERT KAYIP ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ

Perşembe günü ABD enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından dolar endeksinde sert düşüşler görüldü. Dolar endeksi 103.290 seviyelerinden 101.988’e kadar geriledi. Doların küresel çapta zayıflama göstermesi ons altını destekledi.

ABD’de iş gücü verileri ve enflasyonun iyileşme göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Fed’in bir sonraki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırabileceği beklentileri güçlendi.

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Fed’in faiz artırım hızında yavaşlamaya gideceğine yönelik ihtimallerin kuvvetlenmesi para ve emtia piyasalarında risk iştahını artırırken, bu durum altın fiyatlarında rekor seviyeleri beraberinde getirdi.

ONS ALTIN 8.5 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Cuma gününe 1898 dolardan başlayan ons altın 1921 dolara kadar yükselerek 8.5 ayın zirvesini test etti. Ons altın en son 25 Nisan 2022 tarihinde 1934 dolar seviyesini görmüştü. Ons altın haftayı 1920 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 2.91 oranında prim yaptı. Böylelikle ons altın fiyatı son 2 ayın en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirmiş oldu. Ons altın 7 Kasım 2022 haftasında yüzde 5’ten fazla yükseliş göstermişti.

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Cuma gününe 1146 liradan başlayan gram altın 1161 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altın haftayı 1159 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 3.2 oranında kazandırdı.