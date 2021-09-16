Altın fiyatları sert düşüyor

Güne 1800 dolar pivot seviyenin hemen altında başlayan ons altın, dolarda gerçekleşen güçlenme eğilimiyle birlikte sert düşüş kaydediyor. Öğleden sonra ABD'den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte ons altında kayıplar giderek derinleşiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI YÜKSELDİ

Bugün yurt dışı piyasalarda ise gözler ABD’den gelen perakende satış rakamları ve işsizlik maaşı başvurularındaydı. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 11 Eylül ile biten haftada 332 bine çıkarak yeniden yükselişe geçti. İşsizlik maaşı başvuruları bu gelişmeyle birlikte bir önceki haftaya göre 20 bin artış kaydetti.

PERAKENDE RAKAMLARI SÜRPRİZ YAPTI

Öte yandan ABD’de ağustos ayı perakende satış rakamlarında bir sürpriz yaşandı. Ağustos ayında yüzde 0.8 düşmesi beklenen perakende satışlar yüzde 0.7 artış kaydetti.





ONS ALTIN GERİ ÇEKİLİYOR

Açıklanan işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış rakamlarından sonra ons altında satışlar hız kazandı.

Bu gelişmeyle birlikte 1745 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altında kayıp yüzde 2.50 seviyesini aştı.

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GRAM ALTIN DA SERT DÜŞÜYOR

Ons altında yaşanan geri çekilmeler gram altın fiyatlarına da yansıdı. Güne 486 lira seviyesinden başlayan gram altın 477 liraya kadar düşüş kaydetti. Gram altın saat 17.24 itibarıyla yüzde 1.45 oranında düşüşle 480.6 lira seviyesinden işlem görüyor.

Gram altında gün içerisinde en düşük 477 lira, en yüksek ise 487 lira seviyeleri görüldü.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLENİYOR

Güne 92.4 seviyesinden başlayan dolar endeksi öğleden sonra kazançlarını artırarak 92.9 seviyesine kadar yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi 93 kritik eşiğinin hemen altında hareketini sürdürüyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ SERT YÜKSELİYOR

ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2.33 oranında yükselişle 1.33 seviyesinde bulunuyor. 2 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2.96 artarak 0.2193’e kadar çıktı. Tahvil faizlerindeki yükseliş doların güç kazanmasında etkili oluyor.

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DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR

Güne 8.43 lira seviyesinden başlayan dolar/TL, yüzde 0.83 oranında yükselişle 8.49 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 8.42 lira en yüksek ise 8.51 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 10 lira seviyesinde primli seyrediyor.