Altın fiyatı gün içinde %1,2’ye varan yükselişle 4.497,84 dolar/ons seviyesini gördü. Gümüş de benzer bir artışla 70 dolar/ons seviyesini test etti. Peki fiyatlar neden aniden yükseldi? İşte detaylar...

Artan jeopolitik gerilimler ve ABD’de ilave faiz indirimleri beklentileriyle ons altın ve gümüş tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseldi. Güçlü ralli, her iki metalin de 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansına doğru ilerlemesini sağladı.

Altın fiyatı gün içinde %1,2'ye varan yükselişle 4.497,84 dolar/ons seviyesini gördü. Gümüş de benzer bir artışla 70 dolar/ons seviyesini test etti.

Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 1,1 artışla 4.486,77 dolardan, gümüş yüzde 1,1 artışla 69,64 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI

Yurt içinde gram altın fiyatı ons altındaki sert yükselişe bağlı olarak rekor kırdı. Dün 6.114 TL seviyesine kadar yükselen gram altın bugün 6.192 TL seviyesini test etti.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Ons altın yılbaşından bu yana %71 değer kazanırken, gümüşteki artış %141’a ulaştı. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın 2026’da iki faiz indirimi yapacağı beklentisini fiyatlamaya devam ediyor. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metalleri destekliyor.

Jeopolitik riskler de güvenli liman talebini artırıyor. ABD’nin Venezuela’ya yönelik petrol ablukasını genişletmesi ve Ukrayna’nın Akdeniz’de Rusya’nın gölge filosuna ait bir petrol tankerini hedef alması fiyatları yukarı taşıyan gelişmeler arasında yer aldı. ABD Sahil Güvenliği bu ay yaptırım kapsamındaki bir süper tankere el koyarken, iki gemiyi daha durdurmaya çalıştı.

Merkez bankalarının güçlü alımları ve altına dayalı ETF’lere artan girişler de yükselişi destekledi. ETF varlıkları Mayıs ayı hariç yılın her ayında artış gösterdi. Fed yetkililerinden gelen daha güvercin mesajlar ve küresel belirsizlikler, altın ve gümüşün cazibesini güçlendirmeyi sürdürdü.

FELAKET Mİ GELİYOR?

Altının yükselişini destekleyen birçok etkenin olduğunu kaydeden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş', altının yükselmesinin felaket habercisi olup olmadığına ise şu şekilde yanıt verdi:

"KÖTÜYE GİDİYOR"

"Altının yükselmesi savaş demektir. Altının yükselmesi enflasyon demektir. Altının yükselmesi bir şeylerin yoluna gitmiyor demektir. Altın yatırımcısı altın tercih ederek parasını enflasyona karşı kısmen koruyabildi ama çok da sevinecek bir durum yok ortada. Altının yükselmesi demek dünyada değerinin artması demek savaşın, enflasyonun, belirsizliğin olması demek. Bu işlerin kötüye gittiğine işaret ediyor. Bugün sizi koruyabilir ama yarın bugün o enflasyon farkından dolayı bütün varlıklarınızı bir anda eritebilir. Dolayısıyla altın orta ve uzun vadede talep görür. Her zaman kaostan beslenir. Puslu havaları sever, savaşı sever, enflasyonu sever, belirsizliği sever. Bu ortamlar oluşmaya devam ediyor"

46 YILLIK TARİHİ ZİRVE

1979'dan beri en yüksek rakamları gören altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNNTÜRK'te konuştu. Memiş, "1979 yılından itibaren bu kadar yükseliş yaşandı ve 46 yıllık tarihi zirveden bahsediyoruz. Altın puslu havaları sevdiği için savaşlar, ekonomik krizler, enflasyonist ortamlarında her zaman güvenli limandır. Ancak 1979 yılıyla bugüne baktığımız zaman ne zamanki savaş ortamı oluştu altın fiyatlarında sert yükselişler gördük. Bu ataklar hep savaş dönemine denk geliyor" dedi.