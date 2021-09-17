Altın fiyatları toparlanmaya çalışıyor

Geçtiğimiz gün dolarda gelişen güçlenme eğilimiyle birlikte ons altın sert düşüş gösterdi. Dün 1800 dolar pivot seviyenin hemen altında 1795 dolardan açılan ons altın, ABD’den gelen ekonomik gelişmelerin etkisi ve buna bağlı olarak doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmasıyla günü 1756 dolar seviyesinden kapattı.

Günlük bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ons altın, 39 dolarlık bir kayıp yaşadı. Bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz gün 1745 dolara kadar geri çekilen ons altın, 12 Ağustos tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Bugüne 1754 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanışına göre yüzde 0.30 oranında yükselişle 1761 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1752 dolar, en yüksek ise 1765 dolar seviyeleri görüldü.

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EKONOMİK GELİŞMELER DOLARI GÜÇLENDİRDİ

Öte yandan dün ABD’den gelen ekonomik gelişmeler para ve emtia piyasaları tarafından yakından takip edildi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylül ayında piyasa beklentilerinin aksine 30.7 seviyesine yükseldi. Perakende satış rakamlarında da büyük bir sürpriz yaşandı. Ağustos ayında yüzde 0.8 azalması beklenen perakende satışları yüzde 0.7 oranında artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen bu gelişmelerle birlikte ABD’de ekonomik toparlanmaya ilişkin tahminler yükseldi.

Bu durum dolar endeksinde güçlenmeyi beraberinde getirdi. Dün 92.4 seviyesinde bulunan dolar endeksi, 92.9’a kadar çıkarak 27 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş doların güçlenmesinde etkili rol oynadı. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.35 seviyesini görürken, 2 yıllık tahvil faizleri ise 0.2230’a kadar yükseldi.





GRAM ALTIN DA SERT DÜŞTÜ

Doların güç kazanması ve ons altındaki geri çekilmeler gram altın fiyatlarına da yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte dün 486 lira seviyesinden açılan gram altın, 478 liraya kadar düştü. Gram altında gün içerisinde değer kaybı yüzde 1.50’yi aştı.

Bugün ise güne 481 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.28 üzerinde 486.2’den işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 481 lira, en yüksek ise 487 lira seviyeleri görüldü.

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DOLAR VE EURO PRİMLİ

Dün 8.55 lira seviyesine kadar yükselen dolar/TL, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0.73 üzerinde 8.58 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.49 lira, en yüksek ise 8.59 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 10.11 lira seviyesinde primli seyrediyor.





GELECEK HAFTA GÖZLER FED’DE OLACAK

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı gelecek hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantılarında olacak. ABD’den gelen bazı veriler ekonomiye dair toparlanma sinyali verse de yıllık bazda yüzde 5.3 seviyesinde bulunan enflasyon, Fed’in bundan sonra atacağı adımlarda hayati rol oynuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ve istihdam hedeflemesi konusundaki kararlı söylemleri doğrultusunda gelecek hafta atılacak adımlar para ve emtia piyasaları tarafından yönü belirleyecek önemli unsur olarak öne çıkıyor.