Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı geçtiğimiz hafta salı günü açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de ağustos ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi ise ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 8.1 oranında artacağı yönündeydi. ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini daha sert artırabileceğine yönelik ihtimali kuvvetlendirdi.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Fed’in 21 Eylül toplantısında politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, son gelen enflasyon rakamının beklentileri aşmasıyla birlikte piyasalarda 100 baz puan artırım ihtimali de fiyatlanmaya başlandı. Bu durum faizsiz bir varlık olan altın fiyatlarının sert düşmesine yol açtı.

GRAM ALTIN 7 HAFTANIN DİBİNDE

Geçtiğimiz haftaya 1006 liradan başlayan gram altın salı günü ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte aşağı yönlü seyrini hızlandırdı. Cuma günü 971 liraya kadar gerileyen gram altın 7 haftanın en düşük seviyesini test etti.

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7 haftanın dip seviyesini gördükten sonra yükselişe geçen gram altın geçtiğimiz haftayı 983 liradan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2.34 oranında kaybettirdi.

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz haftaya 1717 dolar seviyesinden başlayan ons altın cuma günü 1654 doları görerek 9 Ağustos tarihinden bu yana en düşük seviyeyi test etti. Ons altın cuma gününü 1675 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 2.45 oranında değer kaybetti.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Haftaya 1675 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileme göstererek 1661 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1659 dolar, en yüksek ise 1680 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 983 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 976 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 975 lira, en yüksek ise 986 lira seviyeleri test edildi.