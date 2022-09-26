Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

5 aylık süre içerisinde üst üste düşüş kaydeden ons altın eylül ayını da aşağı yönlü bir seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın şubat sonlarına doğru başlamasıyla birlikte mart ayında ons altın fiyatı artan jeopolitik gerilimin etkisiyle birlikte 2 bin dolar düzeyinin üzerine çıkarak sert yükseliş göstermişti. Ancak nisan ayından itibaren piyasada rüzgar tersine döndü.

İŞTE ALTIN FİYATINI DÜŞÜREN SEBEP

Mart ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için faiz artırımlarına başlamasıyla birlikte dolara yönelim yükselirken, altın piyasasında baskı artmıştı. Fed son 3 toplantısında da üst üste 75 baz puanlık bir artırım gerçekleştirerek faiz oranını yüzde 3-3.25 seviyesine çıkardı.

Fed geçtiğimiz hafta çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda 75 baz puanlık bir artışa gitti. Toplantıda Fed üyeleri ise yıl sonu faiz oranını yüzde 4.4 olarak öngördü. Kasım ayında yapılacak olan toplantıda ise 50 veya 75 baz puanlık bir artırım daha bekleniyor.

ONS ALTIN 2.5 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

Fed’in sert faiz artırımlarına devam etmesi ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Geçtiğimiz haftaya 1675 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü faiz kararının açıklanmasının ardından düşüşünü hızlandırdı. Ons altın cuma günü 1639 doları görerek 2020 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti. 2.5 yılın dibini gören ons altın haftayı 1643 dolardan tamamladı.

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Yeni haftaya 1644 dolardan başlayan ons altın 1626 dolara kadar gerileyerek son 2.5 yılın en düşük seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Ons altın şu dakikalarda 1639 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ons altında gün içerisinde en yüksek 1646 dolar seviyesi görüldü.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Analistler dolar endeksinin son 20 yılın zirvesinde işlem görmeye devam etmesinin altında yukarı yönlü hareket için bir neden ortaya çıkmasını zorlaştırdığını, Fed agresif faiz artırımlarına devam ettikçe altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskının devam edeceğini belirtiyor.

Mart ayından bu yana yüzde 20 değer kaybeden spot altın için bugün ilk destek 1627 dolar/ons seviyesinde. Analistler buranın kırılması halinde 1607-1600 dolar/ons aralığının hedeflenmesini bekliyor. Yukarı hareketlerde dirençler 1647 ve 1660 dolar/ons seviyelerinde.

GRAM ALTIN GEÇTİĞİMİZ HAFTA KAYBETTİRDİ

Geçtiğimiz haftaya 983 liradan başlayan gram altın ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle birlikte aşağı yönlü seyrini hızlandırdı. Cuma günü 970 lirayı test eden gram altın 973 liradan kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 1.05 oranında kaybettirdi.

GRAM ALTIN YENİ HAFTADA NASIL HAREKET EDİYOR?

Haftaya 973 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek 972 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 964 lira, en yüksek ise 976 lira seviyeleri görüldü.