Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de başlayan banka iflasları sonrası altın fiyatları sert yükseliş göstermişti. Ons altın 2 bin dolar olan psikolojik sınırın üzerine çıkarken, gram altın fiyatı 1234 lira ile tarihi rekor kırmıştı.

Ancak geçtiğimiz hafta ABD’de bankacılık krizine ilişkin endişelerin hafiflemesi sonrasında altın yatırımcıları satışa geçti. Yatırımcıların pozisyonlarını değiştirmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir dikkat çekti.

Ons altın geçen haftayı 1969 dolar seviyesinden, gram altın ise 1214 liradan tamamladı.

OPEC+’IN KARARI PİYASALARI SARSTI

Öte yandan OPEC+ petrol üretimini önümüzdeki aydan itibaren 1.1 milyon varil kısma kararı aldı. Bu gelişme sonrasında brent ve ham petrol fiyatlarında büyük yükselişler görüldü. Üretim kısıntısı kararı petrol fiyatlarında yukarı yönlü seyri tetiklerken bu durum ABD'de enflasyonun yükseliş göstermesine yol açabilir.

Bu gelişme Fed'in yüksek enflasyon karşısında daha fazla faiz artırımına gidebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

FED’DEN FAİZ ARTIRIMLARININ DEVAMI BEKLENİYOR

Piyasaların gözü kulağı mayıs ayındaki Fed faiz kararında olacak. Analistler Fed'in mayıs ayında 25 baz puan faiz artırması olasılığının yüzde 58'e yakın olduğuna işaret etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed’in faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin yükselmesine yol açarken, altın fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

ONS ALTIN GERİLİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 1968 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1963 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1949 dolar, en yüksek ise 1970 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜYOR

Yurt içinde gram altın fiyatı ise ons altına paralel hareket ediyor. Haftaya 1214 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1211 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1203 lira, en yüksek ise 1217 lira seviyeleri test edildi.