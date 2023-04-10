Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında geçtiğimiz hafta ABD’den gelen ekonomik veriler yönü tayin etmişti. Geçen hafta ABD’de özel sektör istihdamının beklentilerin altında artış göstermesi sonrası altın fiyatları yukarı yönlü hareketlenmişti.

ONS ALTIN 13 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Ons altın geçen hafta çarşamba günü 2032 dolara ulaşarak 13 ayın en yüksek seviyesini test etmişti. Ancak perşembe günü ABD’de işsizlik maaşı başvurularının gerileme göstermesiyle birlikte ons altında baskı artmıştı.

Çarşamba günü ons altında görülen toparlanmanın etkisiyle gram altın 1257 lirayı test ederek tarihi rekor kırmıştı. Ancak hafta ortasından sonra ons altındaki gerilemeye bağlı olarak gram altın da aşağı yönlü bir seyir izledi.

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Cuma günü ABD, Avrupa ve Asya’da piyasalar tatil sebebiyle kapalıydı. Bu sebeple altın fiyatları hacimsiz bir seyir izledi. Ons altın haftayı 2007 dolardan tamamlarken, gram altın 1242 liradan kapattı.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERE YAKIN GELDİ

Öte yandan cuma günü piyasaların gözü kulağı kritik ABD tarım dışı istihdam verisindeydi. Buna göre tarım dışı istihdam 236 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 239 bin artması yönündeydi.

Ülkede mart ayında işsizlik oranı yüzde 0.1 oranında azalarak yüzde 3.6’dan yüzde 3.5 seviyesine geriledi.

ONS ALTIN BUGÜN KRİTİK EŞİĞİN ALTINA SARKTI

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin sıkı bir iş gücü piyasasına ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında yeni bir faiz artırımı yapabileceğine işaret etmesi sonrası ons altın bugün 2000 dolar psikolojik desteğinin altına geldi.

Haftaya 1998 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1986 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1989 dolar, en yüksek ise 2006 dolar seviyeleri görüldü.

Analistler ons altında aşağı hareketin 1977-1956 dolar aralığına doğru devam edeceğini öngörüyor.

Avrupa'da bugün bazı piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle ons altında işlem hacminin düşük kalması bekleniyor. ABD'de ise cuma günü kapalı olan piyasalar bugün yeniden açılacak.

GRAM ALTIN DA GERİLİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel seyrediyor. Haftaya 1241 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1236 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1230 lira, en yüksek ise 1243 lira seviyeleri test edildi.