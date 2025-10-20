Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Yatırımcılar, Fed'in faiz kararında etkili olması beklenen ve 24 Ekim'de açıklanabileceği ifade edilen ABD enflasyon verilerini ve ABD ile Çin arasında yeni tur ticaret müzakerelerini bekliyor.

Altının ons fiyatı yeni haftada 4 bin 242 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 721 TL seviyesinde hareket ediyor.

Capital.com analisti Kyle Rodda, "Altın piyasası cuma günkü satışların ardından dengesini bulmaya çalışıyor. Birkaç haftalık çılgınlıktan sonra duyarlılık normalleşiyor, biraz soğuyor" dedi.

PİYASADA ‘TARİFE’ ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den gelen mallara önerdiği yüzde 100'lük tarifenin sürdürülebilir olmayacağını söylemesinin ardından altın cuma günü sert düşüş gösterdi. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve Çin ile işlerin iyi gideceğini düşündüğünü de ifade etti.

Rodda, "Bir sonraki büyük engel bu hafta ABD-Çin görüşmeleri ve cuma günü ABD'den gelecek TÜFE açıklaması olacak. Bence altın fiyatlarındaki bu artışa izin veren şeylerden biri ekonomik veri eksikliğinin yarattığı boşluk" ifadelerini kullandı.

Cuma günü açıklanması beklenen rakamların ABD'de çekirdek enflasyonun Eylül'de yüzde 3,1'de sabit kaldığını göstermesi bekleniyor.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

CME FedWatch Aracı'na göre piyasalar bu ay Fed'in çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapacağını ve Aralıkta bir faiz indirimine daha gideceğini fiyatlıyor.