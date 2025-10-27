Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAltın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 451 liradan işlem görüyor.

27.10.2025 - 09:47 | | AA
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,4 azalışla 5 bin 545 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 13.15 itibarıyla 5 bin 451 liradan işlem görüyor.

Haberin Devamı

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı da 4 bin 42 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler ile dolar endeksindeki toparlanma altın fiyatlarını baskılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta gerçekleştireceği toplantı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sultanbeyli’de trafikte dehşet anları! Yol verme kavgasında kadınların önünü kesti, birini yere savurdu

Sultanbeyli’de trafikte dehşet anları! Yol verme kavgasında kadınların önünü kesti, birini yere savurdu

İlk Yarıda/İkinci Yarıda Karşılıklı Gol Olur tahminleriyle 1.248.21 oran bildi, Misli’de 460.000 TL kazandı!

İlk Yarıda/İkinci Yarıda Karşılıklı Gol Olur tahminleriyle 1.248.21 oran bildi, Misli’de 460.000 TL kazandı!