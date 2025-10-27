Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,4 azalışla 5 bin 545 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 13.15 itibarıyla 5 bin 451 liradan işlem görüyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı da 4 bin 42 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler ile dolar endeksindeki toparlanma altın fiyatlarını baskılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta gerçekleştireceği toplantı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.