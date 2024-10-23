Altın fiyatları yeniden rekor kırdı

Eylül ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine başlaması ve ilerleyen süreçte faiz indirimlerine devam edileceği beklentileri altın fiyatlarında hızlı yükselişi beraberinde getirmişti.

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Orta Doğu’da İsrail-İran arasındaki çatışmalar, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları savaşın daha fazla bölgeye yayılmasıyla birlikte jeopolitik riskleri körükledi. Orta Doğu'da çatışmalar güvenli liman altına talebi artırırken, son dönemde merkez bankaları da altın alımlarını hızlandırdı.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Dün 2748 dolar ile rekor kıran ons altın fiyatı bugün 2758 doları görerek rekor tazeledi. Ons altında gün içerisinde en düşük 2737 dolar seviyesi görüldü.

Geçtiğimiz gün 3028 lirayı test ederek rekor kıran gram altın bugün 3038 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü. Gram altında gün içerisinde en düşük 3014 lira seviyesi test edildi.