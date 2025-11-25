Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Sebebi belli oldu
Geçtiğimiz haftalarda 5.500 TL seviyelerinde cansız seyreden altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem günlerinde yönünü yukarı çevirdi. Dün 5.600 TL’yi aşan altının gram fiyatı bugün de yükselişini sürdürdü. Peki fiyatlardaki artışın sebebi ne? İşte detaylar...
Altın fiyatları, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller ve San Francisco Fed Başkanı Daly'den gelen güvercin açıklamaların aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesiyle bu sabah yükselişini sürdürerek bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.
Ons altın, 4155,83 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,2 artışla ons başına 4.142,21 dolardan işlem görüyor.
ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT
Analistler ons altının 4.170 doları test etmesini bekliyorlar. Bugün için destek 4.101 dolarda.
GRAM ALTIN YENİDEN 5.600 TL’Yİ AŞTI
Dün 5.637 TL seviyesine kadar yükselen altının gram fiyatı bugün 5.672 TL seviyesini test etti.
İŞTE FİYATLARDAKİ ARTIŞIN NEDENİ
OANDA Kıdemli Analisti Kelvin Wong, altındaki toparlanmanın son iki haftada hızla artan faiz indirimi beklentilerinden kaynaklandığını belirtti. Wong, piyasa katılımcılarının özellikle talep odaklı ABD verilerine yoğun ilgi göstereceğini söyledi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
Waller, dün yaptığı açıklamada iş gücü piyasasının aralıkta çeyrek puanlık indirim için yeterince zayıf olduğunu, ancak sonraki adımların hükümet kapanması nedeniyle ertelenen verilerle şekilleneceğini ifade etti.
FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTTI
Yatırımcılar, CME FedWatch Tool verilerine göre aralık ayında faiz indirimi olasılığını geçen haftaki yüzde 40 seviyesinden yüzde 81’e çıkardı.
GÖZLER BU HAFTA KRİTİK VERİLERDE OLACAK
Hükümet kapanması nedeniyle ertelenen ABD perakende satışları, işsizlik başvuruları ve üretici fiyatları verileri bu hafta açıklanacak. Dolar endeksi geçen haftaki altı aylık zirvesine yakın seyrini korurken, bu durum altının yükselişini sınırladı.