Altın fiyatları zirveden döndü

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında olmaya devam ediyor. Bu hafta ortasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği kritik mesaj sonrasında risk iştahı artarken, altın fiyatları sert yükselmişti.

POWELL’IN FAİZ MESAJI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Powell, Fed'in faiz artırım hızını aralık ayında yavaşlatabileceğini ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

ONS ALTIN 3.5 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Fed Başkanı Powell’ın çarşamba akşam saatlerinde faiz artış hızının yavaşlatılacağı tarihi vermesiyle birlikte altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. Haftaya 1754 dolardan başlayan ons altın perşembe günü 1804 dolara kadar yükselerek 3.5 ayın zirvesini test etti.

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı bu hafta tüm zamanların rekorunu kırdı. Haftaya 1051 liradan başlayan gram altın cuma günü 1082 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Ancak öğleden sonra ABD’de açıklanan kritik veri sonrası gram altında yön değişti.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ PİYASALARI SALLADI

Cuma günü saat 16.30’da ABD’de kasım ayı tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı açıklandı. Buna göre ABD'de kasım ayında tarım dışı istihdam 263 bin kişi arttı. Piyasalarda beklenti artışın 200 bin kişi olması yönündeydi. Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 3.7 seviyesinde sabit kaldı.

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Fed Başkanı Powell aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylese de ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden iyi gelmesiyle birlikte piyasalarda Fed’in agresif faiz artırımına devam edebileceği beklentileri hakim oldu. Bu küresel çapta doları güçlendirirken, altın fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi.

ALTIN FİYATLARINDA SERT KAYIP

Haftanın son işlem gününe 1803 dolardan başlayan ons altın kritik gelişme sonrası 1778 dolara kadar geriledi. Ons altın haftayı 1797 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 2.45 oranında değer kazandı.

Gram altın ise cuma günü 1082 lira ile tarihi rekor seviyeyi gördükten sonra öğleden sonra ons altındaki düşüşe bağlı olarak geri çekildi. 1065 liraya kadar gerileyen gram altın haftayı 1077 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 2.47 oranında kazandırdı.