Altın fiyatları zirveden döndü

ABD’nin faiz politikası para ve emtia piyasalarında etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ortasında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın aralık ayında faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini açıklamasıyla birlikte piyasalar moral bulmuştu.

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Geçtiğimiz hafta sert yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde de zirve seviyeleri test ettikten sonra düşüşe geçti.

ALTIN FİYATLARI ZİRVE SEVİYELERİ TEST ETTİ

Haftanın ilk işlem gününe 1797 dolardan başlayan ons altın 1810 dolara kadar yükselerek 5 ayın zirvesini test etti. Ons altın en son 5 Temmuz tarihinde bu seviyenin üzerini görmüştü. Akşam saatlerinde ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte ons altında düşüş hızlandı. 1765 dolara kadar gerileyen ons altın günü 1766 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNDAN DÖNDÜ

Haftaya 1076 liradan başlayan gram altın ise 1084 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altındaki düşüşe bağlı olarak 1058 liraya kadar gerileyen gram altın rekor seviyeden yönünü aşağı çevirdi. Gram altın günü 1058 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Geçtiğimiz gün dolar endeksinin 104.113’e kadar gerilemesiyle birlikte ons altın fiyatı yükselişe geçmişti. Dolar endeksinin dip seviyeden yönünü yukarı çevirmesiyle birlikte baskı altında kalan ons altın 5 ayın zirvesinden aşağı hareket etti. Dün endeks yeniden 105’li seviyelerin üzerine çıktı. Küresel dolar endeksindeki güçlenme altın fiyatlarındaki düşüşü beraberinde getirdi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1767 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1770 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1766 dolar, en yüksek ise 1776 dolar seviyeleri test edildi.

Haftanın ikinci işlem gününe 1058 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1061 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1058 lira, en yüksek ise 1064 lira seviyeleri görüldü.