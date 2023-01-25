Altın fiyatları zirveden döndü

ABD’den gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin sinyaller piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler bir resesyona işaret ederken, Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentisini kuvvetlendirmişti. Piyasalar Fed’in ekonomiyi resesyona sokmamak için daha düşük bir hızda faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ 1 ŞUBAT’A KİLİTLENDİ

Para ve emtia piyasalarında gözler 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Fed faiz kararında olacak. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in 1 Şubat’taki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

ONS ALTIN 9 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1931 dolardan başlayan ons altın 1942 dolara kadar yükselerek 9 ayın zirvesini test etti. Ons altın en son 22 Nisan 2022 tarihinde 1955 doları görmüştü. Ons altın günü 1937 dolardan kapattı.

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Bugüne 1937 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1932 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1925 dolar, en yüksek ise 1939 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR SEVİYEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dün 1168 liradan açılan gram altın 1174 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın günü 1171 liradan kapattı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1171 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1168 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1164 lira, en yüksek ise 1173 lira seviyesi test edildi.