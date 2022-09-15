Altın fiyatlarında 'ABD' baskısı

5 ay boyunca üst üste düşüş kaydeden ons altın eylülün ilk haftalarında yükselişe geçse de salı günü gerçekleşen kritik gelişme sonrası sert düşüşe yöneldi. Yurt içinde ise gram altın fiyatı bu hafta ilk etapta 1000 liranın altına sarkarken, bugün de kritik eşik seviyenin altını test etti. Peki altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Özellikle mart ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için faiz artışlarına başlamasıyla birlikte altın piyasasında baskı artmıştı. Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği jeopolitik risklerin etkisiyle ons altın mart ayında 2 bin doları aşsa da, savaşın seyrinin hafiflemesi ve Fed’in faiz artırımlarını hızlandırmasının etkisiyle birlikte ons altında düşüş eğilimi sürdü. Ons altın 5 ay boyunca üst üste düşüş kaydetti.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELEN ENFLASYON ALTINDA SERT DÜŞÜŞ GETİRDİ

Eylül ayına pozitif yönde başlayan ve geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan ons altında yön bu hafta salı günü gerçekleşen kritik gelişme sonrası şekillendi. Peki salı günü altın piyasasını hareketlendirecek hangi gelişme yaşandı?

Salı günü ABD’de ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. ABD’de enflasyonun öngörülenin üzerinde seyretmesiyle birlikte piyasalarda Fed’in 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini daha sert yükseltebileceği fiyatlandı. Bu durum altın piyasasında sert düşüş getirdi.

100 BAZ PUAN ARTIŞ İHTİMALİ GÜNDEMDE

Bazı kurumlar Fed’in önümüzdeki toplantıda politika faizini 100 baz puan artırabileceğine yönelik görüş bildirirken, dolar endeksi hızla yükselişe geçti. Salı günü 107’li seviyelere kadar gerileyen dolar endeksi yeniden 110 seviyesini aştı.

ONS ALTINDA ÇARPICI TAHMİN

Öte yandan ons altın fiyatına dair çarpıcı bir tahmin geldi. IKON Menkul tarafından paylaşılan analiz şöyle:

“Fed’e yönelik beklentilerle geçtiğimiz 5 ayı düşüşle kapatan ons altında eylül ayı içerisinde de şu ana kadar satış baskısı etkisini sürdürmekte. Teknik açıdan bakıldığında değerli maden destek bölgelerine yaklaşmış durumda.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Haftalık grafikte yeniden 200 haftalık ortalamasına denk gelen 1690 destek bandına yaklaşan değerli maden bu bölge altına yönelmesi halinde aylık grafikte takip ettiğimiz ikili tepe formasyonun boyun desteğine düşüş gündeme gelebilir.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Öte yandan aylık grafikte oluşan formasyonun 2011 yılı Mayıs ve 2013 yılı Şubat ayları içerisinde oluşan formasyon ile benzerlik oluşturmakta. Ons Altında ikili tepenin boyun desteği bölgesi olan 1680-1670 bandının altına kırması halinde ons altında ayı piyasası daha belirgin hale gelebilir. Gün içinde 200 oluşabilecek tepki alımlarında ise 1707 ve 1715 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir.”

ONS ALTIN 1700 DOLARIN ALTINDA

Bugüne 1700 dolar olan kritik seviyenin altında 1697 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1688 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1686 dolar, en yüksek ise 1698 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 990 LİRANIN ALTINI TEST ETTİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı güne 995 liradan başladıktan sonra şu dakikalarda 991 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 989 lira, en yüksek ise 997 lira seviyeleri test edildi.