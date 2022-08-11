Altın fiyatlarında ABD enflasyonu etkisi

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda ise yüzde 8.5 oranında gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.7 oranında artacağı yönündeydi.

Haziran ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırmıştı. Böylelikle enflasyon rekordan dönmüş oldu.

50 BAZ PUAN İHTİMALİ KUVVETLENDİ

ABD’de enflasyon artışının yavaşlaması sonrası eylül ayında gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında politika faizinin 50 baz puan artırılacağına yönelik beklentiler kuvvetlendi. ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatları 50 baz puan faiz artışına gidilebileceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle birlikte yeniden düşüşe geçti.

ONS ALTIN YENİDEN 1800 DOLARIN ÜZERİNİ TEST ETTİ

Geçtiğimiz güne 1794 dolardan başlayan ons altın kritik gelişme sonrası 1807 dolara kadar yükseldi. Gün içi zirve seviyeyi test eden ons altın 1792 dolardan kapandı. Özellikle son günlerde defalarca 1800 doları test eden ons altın bir türlü bu seviye üzerinde kalıcılığını sağlayamıyor.

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Bugüne 1792 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1788 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1783 dolar, en yüksek ise 1793 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1043 LİRADAN DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından ons altındaki kısa süreli artışın etkisiyle 1043 liraya kadar yükseldi. Ardından dolar kurunun gerilemesi ve ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte gram altın günü 1029 liradan kapattı.

Bugüne 1029 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 1030 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1022 lira, en yüksek ise 1030 lira seviyeleri görüldü.