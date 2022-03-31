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Altın fiyatlarında ABD etkisi

Geçtiğimiz hafta yükseliş kaydeden altın fiyatları bu hafta itibarıyla aşağı yönlü bir seyir izliyor. Peki altın neden düşüyor? İşte detaylar...

31.03.2022 - 09:20 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında ABD etkisi

Altın fiyatları Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen barış müzakeresi ve ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte yön bulmaya devam ediyor. 

MÜZAKERE ETKİSİYLE ALTIN SERT DÜŞMÜŞTÜ 

Salı günü altın fiyatları Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen barış müzakeresi sonrası sert bir düşüş kaydetmişti. Heyetlerin görüşmede olumlu bir ilerleme kaydedildiğini açıklaması altın piyasasında tansiyonun düşmesinde etkili olmuştu. Ons altın 1890 doların altını görürken, gram altın fiyatı da 885 liraya kadar gerilemişti. Gram altında değer kaybı yüzde 3’ü aşmıştı. 

ALTIN FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ GÜN YÜKSELDİ 

Salı günü görülen sert düşüşün ardından geçtiğimiz gün ise altın fiyatlarında toparlanma eğilimi görüldü. Güne 899 liradan başlayan gram altın 913 liraya kadar yükseldi ve 910 liradan kapandı. Ons altın ise 1938 dolara kadar yükseldikten sonra 1932 dolardan günü tamamladı. 

ENFLASYON ENDİŞELERİNİN HAFİFLEMESİ ALTINI GERİLETİYOR 

Öte yandan ABD’nin stratejik petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varili piyasaya süreceğini değerlendirmesi petrol fiyatlarının sert düşmesinde etkili oldu. Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ABD başta olmak üzere küresel çapta enflasyonu yükseltirken, bu hamle enflasyon endişelerinin hafiflemesine neden oldu. 

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Enflasyonist baskının hafifleyeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Güne 1932 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1924 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1919 dolar, en yüksek ise 1934 dolar seviyeleri görüldü. 

GRAM ALTIN DA DÜŞÜYOR 

Yurt içinde gram altın fiyatında da düşüş eğilimi görülüyor. Güne 910 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 906 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 903 lira, en yüksek ise 911 lira seviyeleri görüldü. 

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