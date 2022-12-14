Altın fiyatlarında 'ABD' etkisi

Covid-19 pandemisinin ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle tedarik zincirlerindeki bozulma ve emtia fiyatlarındaki sert yükseliş küresel çapta enflasyonu körüklemişti. Birçok gelişmiş ülke yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için gevşek para politikası yerine agresif faiz artışlarına yöneldi.

Mart ayından itibaren faiz artışlarına başlayan Fed son 4 toplantısında da üst üste 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Fed böylelikle politika faizini 15 yılın zirvesine çıkardı. Fed’in agresif faiz artışları genel fiyat düzeyinde geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Nitekim geçtiğimiz gün saat 16.30’da açıklanan ABD enflasyon rakamları sonrası piyasalarda sert hareketler görüldü.

ABD’DE ENFLASYON ÜST ÜSTE 5. AYDA DA GERİLEDİ

ABD’de kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 7.1 seviyesine geriledi. Piyasalarda beklenti ise yıllık enflasyonun yüzde 7.3 seviyesine geri çekilmesi yönündeydi. Ekim ayında enflasyon ise yüzde 7.7 seviyesinde bulunuyordu. Böylelikle ABD’de yıllık enflasyon üst üste 5. ayda da gerileme göstermiş oldu.

ONS ALTIN 5.5 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Haftaya 1796 dolardan başlayan ons altın pazartesi günü 1777 dolara kadar gerilemişti. Dün 1780 dolardan açılan ons altın ABD’de enflasyonun sert düşmesiyle birlikte yükselişe geçti. 1824 doları gören ons altın 5.5 ayın en yüksek seviyesini test etti. Ons altın günü 1810 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI

Geçtiğimiz güne 1066 liradan başlayan gram altın ise 1093 liraya yükselerek tarihi rekor kırdı. Gram altın günü 1085 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1810 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1808 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1806 dolar, en yüksek ise 1813 dolar seviyeleri görüldü.

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Haftanın üçüncü işlem gününe 1085 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1083 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1080 lira, en yüksek ise 1086 lira seviyeleri test edildi.

BUGÜN PİYASANIN GÖZÜ FED FAİZ KARARINDA

Piyasalarda gözler bugün saat 22.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylemişti. Bu gelişme piyasalarda pozitif tepki görürken, altın fiyatları yönünü yukarı çevirmişti.

Eğer Fed beklendiği gibi faiz artış hızında yavaşlamaya giderse bu durumda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebilir.