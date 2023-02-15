Altın fiyatlarında 'ABD' etkisi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını belirleyen en önemli verilerden birisi olan enflasyon verisi geçtiğimiz gün saat 16.30’da açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.

Tüketici fiyatları 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonda o tarihten bu yana düşüş yaşanıyor.

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ABD’de tüketici fiyatlarında yıllık bazda düşüş sürse de son açıklanan verilerin piyasaların beklentilerinin üzerinde gelmesiyle birlikte altın piyasası hareketlendi. Enflasyon verisi sonrası Fed'in faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarının gerilemesine yol açtı.

ONS ALTIN ‘ENFLASYON’ VERİSİ SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz güne 1854 dolardan başlayan ons altın ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasından önce 1860 dolar seviyesinde hareket ediyordu. Kritik gelişme sonrasında düşüşe geçen ons altın 1843 dolara kadar geriledikten sonra 1855 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket etti. Dün 1123 liradan açılan gram altın ABD enflasyon verisi öncesi 1127 liradan işlem görüyordu. Kritik gelişme sonrasında 1116 liraya kadar gerileyen gram altın günü 1124 liradan kapattı.

PİYASADA AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR SÜRÜYOR

Haftanın üçüncü işlem gününe 1855 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1833 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1831 dolar, en yüksek ise 1860 dolar seviyeleri test edildi.

Bugüne 1124 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşüş göstererek 1111 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1110 lira, en yüksek ise 1135 lira seviyeleri görüldü.