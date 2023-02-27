Altın fiyatlarında 'ABD' etkisi

Altın piyasası son dönemde ABD’den gelen ekonomik verilerle şekillenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte altın fiyatları baskı altında kalmıştı.

ENFLASYONDAKİ YÜKSEK SEYİR FAİZ ARTIŞINA ZORLUYOR

ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 2 enflasyon hedefinin üzerinde bulunması faiz artışlarının devam edeceği beklentilerini kuvvetlendiriyor.

FED TUTANAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan geçen hafta çarşamba günü Fed’in son toplantısına dair tutanakları yayınlandı. Fed’in 1 Şubat tarihinde 25 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 4.75 seviyesine çıkardığı toplantısına dair tutanaklarda üyelerin büyük çoğunluğu 25 baz puan faiz artışına devam edileceğini belirtti.

Tutanaklarda enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene kadar sıkı para politikasına devam edileceği söylendi. Bu durum doların küresel çapta güçlenmesine yol açarken altın fiyatlarında baskı yarattı.

ALTIN FİYATLARINDA ‘FED’ BASKISI

Geçen haftaya 1841 dolar seviyesinden başlayan ons altın çarşamba günü Fed toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla birlikte 1823 dolara kadar geriledi. Hafta genelinde ise ons altında aşağı yönlü seyir devam etti.

Geçtiğimiz haftanın ilk gününe 1115 liradan başlayan gram altın çarşamba günü ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte 1106 lirayı test etti.

İŞTE CUMA GÜNKÜ SERT DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Cuma günü ise saat 16.30’da Fed’in enflasyonun seyri açısından büyük önem gösterdiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklandı.

Buna göre çekirdek kişisel tüketim giderleri ocak ayında yıllık bazda piyasa beklentileri üzerinde yüzde 4.7 oranında arttı. Piyasalarda beklenti yüzde 4.3 oranında artış olacağı yönündeydi.

Çekirdek kişisel tüketim giderlerinin yükseliş kaydetmesi ABD’de enflasyon artışının devam edeceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Bu durum Fed’in faiz artışlarını sürdüreceği öngörülerini güçlendirirken altın fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Cuma gününe 1823 dolardan başlayan ons altın kritik gelişme sonrasında 1809 dolara kadar gerileyerek 29 Aralık 2022 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altın haftayı 1810 dolardan kapattı. Haftalık bazda ons altın yüzde 1.6 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTIN 1100 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Geçtiğimiz hafta cuma günü 1106 liradan açılan gram altın ons altındaki sert düşüşe bağlı olarak 1098 liraya kadar geriledi. Gram altın en son 3 Ocak’ta 1093 lirayı görmüştü. Böylelikle neredeyse 2 ayın en düşük seviyesi test edilmiş oldu.

Cuma gününü 1099 liradan tamamlayan gram altın haftalık bazda yatırımcısına yüzde 1.6 oranında kaybettirdi.

YENİ HAFTADA PİYASADA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları 2 ayın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Bugüne 1811 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1810 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1806 dolar, en yüksek ise 1814 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1098 liradan başlayan gram altın 1094 liraya kadar geriledikten sonra 1098 lira seviyesinde dengelendi. Gram altında gün içerisinde en yüksek 1106 lira seviyesi test edildi.