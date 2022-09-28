Altın fiyatlarında baskı sürüyor

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmasıyla birlikte düşüşünü hızlandırdı. Fed son 3 toplantısında üst üste 3. kez 75 baz puanlık artırıma giderek politika faizini yüzde 3-3.25 seviyesine çekti. Fed yetkilileri yıl sonu faiz tahminini ise yüzde 4.4 olarak açıkladı.

Fed’in sıkı para politikasını devam ettirmesi ve kasım ayındaki toplantıda da 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri yatırımcıların dolara yönelmesine yol açarken, bu durum altın piyasası üzerinde baskı yarattı.

GÜÇLÜ DOLAR ONS ALTINI BASKILIYOR

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 114.764 seviyesini görerek 20 yılın zirvesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkarak sert yükseliş gösterdi.

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Dolar endeksi ve tahvil faizindeki yükseliş ons altın fiyatının düşmesine yol açıyor. Güne 1629 dolardan başlayan ons altın 1614 dolara kadar gerileyerek son 2.5 yılın en düşük seviyesini test etti. Ons altında gün içerisinde en yüksek 1630 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN DA GERİLİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Güne 966 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşüş göstererek 963 lirada işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 960 lira, en yüksek ise 968 lira seviyeleri görüldü.