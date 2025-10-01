Gram altın kritik bir eşiği daha aştı

Ons altın fiyatı bugün 3 bin 895 dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesini görürken, yurt içinde gram altın fiyatı da rekor kırdı. Gram altın bugün 5 bin 200 TL barajının da üzerine çıktı.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Teknik analistler ons altın için ilk direnci 3 bin 882 dolar olarak işaret etmeye devam ediyor. Geri çekilmelerde destekler 3 bin 849 ve 3 bin 828 dolarda. Buranın kırılması halinde 3 bin 793 dolar hedeflenebilir.

Dolar endeksi bir haftanın en düşük seviyesine yakın seyrederek, altın fiyatlarını yurt dışı alıcılar için daha ucuz hale getirerek altını destekledi. Wall Street vadeli işlemleri erken işlemlerde düşüş gösterdi.

ABC Refinery'nin kurumsal piyasalar küresel başkanı Nicholas Frappell, “Doların zayıflaması, ABD hükümetinin kapanmasıyla ilgili siyasi durum ve genel jeopolitik belirsizlik endişeleri altının yükselmesine neden oluyor” dedi. Teknik momentumun 3.900 doların üzerinde yukarı yönlü hedefler olduğunu ve 4.000 dolara ulaşma olasılığı olduğunu da sözlerine ekledi.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Kongre'deki fon çıkmazının tetiklediği kapanma, birçok hükümet faaliyetini durdurdu ve cuma günkü tarım dışı istihdam raporu gibi önemli verilerin açıklanmasını geciktirebilir. Ayrı bir JOLTS anketi, ABD'de istihdamın yavaşladığını gösterdi ve bu ay Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair beklentileri güçlendirdi. Aralık ayında da bir faiz indirimi bekleniyor.

Ons altın, düşük getiri ortamında yükselişini sürdürerek bu yıl %47'nin üzerinde değer kazandı. Ancak analistler, riskler arasında doların güçlenmesi, Fed'in şahin sürprizleri veya yatırımcıların endişelerini hafifleten mali reformlar olduğunu uyarıyor.