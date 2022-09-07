Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket

Para ve emtia piyasaları son haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faizi 75 baz puan artırma ihtimalini fiyatlıyor. Özellikle Fed cephesinden gelen sıkı para politikasına ilişkin mesajlar bu durumu körüklüyor.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere yükselen enflasyon merkez bankalarını faiz artırmaya zorluyor. Fed mart ayından itibaren faiz oranlarında artırıma giderken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise temmuz ayında 11 yıl sonra ilk kez politika faizini 50 baz puan artırdı.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYE ODAKLANDI

Euro Bölgesi’nde enflasyon yıllık bazda yüzde 9.1 artarak rekor seviyeye çıkmasının ardından ECB son yılların en sert faiz artışına hazırlanıyor. Altın yatırımcılarının gözü kulağı ise yarın ECB’nin vereceği faiz kararında olacak. ECB’nin politika faizini 75 baz puan artırması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?

Fed’in daha yüksek oranlı faiz artırımlarına gideceğine yönelik beklentiler yatırımcıların altın, hisse senedi ve kripto paralar gibi varlıklardan çıkmasına yol açarken, dolara yönelmesine sebep oluyor. Küresel çapta ise talebin artmasıyla birlikte dolar güçleniyor.

Dolar endeksi bugün 110.694’ü aşarak 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Doların zirve seviyeye ulaşmasıyla birlikte özellikle altın fiyatlarında baskı arttı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Haftaya 1712 dolardan başlayan ons altın geçtiğimiz gün 1700 dolar olan kritik seviyenin altına sarktı. Ons altın günü 1702 dolardan tamamladı.

Bugüne 1702 dolardan başlayan ons altın 1691 dolara kadar gerileyerek sert düşüş kaydetti. Ons altın şu dakikalarda 1705 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en yüksek 1705 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTINDA SERT HAREKET

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dikkat çeken hareketlere sahne oluyor. Haftaya 1003 liradan başlayan gram altın geçtiğimiz gün 995 liraya kadar geriledi.

Bugüne 997 liradan başlayan gram altın 1000 lira olan kritik seviyenin altındaki hareketini sürdürüyor. Gram altın 991 liraya kadar geriledikten sonra 999 lirada denge buldu. Gram altında gün içerisinde en yüksek 1000 lira seviyesi görüldü.