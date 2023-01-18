Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sert yükseliş gösteren altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmişti. ABD’de aralık ayında yıllık ve aylık bazda enflasyonun gerileme göstermesi piyasalarda risk iştahını artırırken, doların zayıflamasına yol açmıştı.

FED’DEN 25 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası’nın 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

ABD’de iş gücü rakamlarının beklentilerden iyi gelmesinin ardından enflasyonun da gerileme göstermesi Fed’in faiz artışlarında yavaşlamaya gideceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu durum geçen hafta dolar endeksinin sert gerilemesine yol açtı. Geçtiğimiz hafta perşembe günü 103.200’lü seviyelerden yönünü aşağı çeviren dolar endeksi pazartesi günü 101.773’e kadar gerilemişti.

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Ancak bu hafta dolar endeksinin yükseliş göstermesi ons altın fiyatı üzerinde baskı oluştururken, bu durum gram altının da aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor. Dolar endeksi bugün 102.600’lü seviyelerin üzerinde tutunuyor.

ONS ALTIN 9 AYIN ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Pazartesi gününe 1920 dolardan başlayan ons altın 1929 dolara kadar yükselerek 9 ayın zirvesini test etti. Ons altın en son 25 Nisan 2022 tarihinde 1934 doları görmüştü. Ons altın pazartesi gününü 1916 dolardan kapattı.

Geçtiğimiz güne 1916 dolardan başlayan ons altın 1903 dolara kadar geriledikten sonra 1909 dolardan kapandı.

ONS ALTIN 1900 DOLARIN ALTINI TEST ETTİ

Bugün ise 1909 dolar seviyesinden açılan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1898 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1896 dolar, en yüksek ise 1910 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN REKORDAN DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Haftanın ilk işlem gününde 1165 lirayı görerek tarihi rekor kırdan gram altın zirve seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçti. Geçtiğimiz gün 1147 liraya kadar gerileyen gram altın 1152 liradan kapandı.

Bugüne 1152 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1146 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1145 lira, en yüksek ise 1154 lira seviyesi görüldü.