Altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Salı günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar sonrası altın fiyatlarında sert kayıplar görülmüştü.

FED CEPHESİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed Başkanı Powell, faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olması gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu. Powell yüzde 2 hedefine bağlı kalmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Ayrıca çarşamba günü yaptığı diğer konuşmasında ise Powell mart ayı toplantısında neredeyse kesin olan faiz artışının ne ölçüde olacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

ALTIN FİYATLARIN FED BASKISI

Salı ve çarşamba günleri Fed Başkanı Powell’ın piyasalara verdiği şahin söylemlerin ardından altın fiyatlarında büyük kayıpları görüldü. Haftaya 1854 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1809 dolara kadar geriledi. Pazartesi günü 1124 liradan açılan gram altın çarşamba günü 1100 lirayı test etti.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SERT YÜKSELİŞİN SEBEBİ

Altın yatırımcıları cuma saat 16.30’da ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerini bekliyordu. Buna göre tarım dışı istihdam şubat ayında 311 bin artış gösterdi. Piyasalarda beklenti artışın 205 bin olması yönündeydi.

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Bir önceki ay 517 bin olan tarım dışı istihdam verisi 504 bine revize edildi.

İşsizlik oranı ise artış göstererek yüzde 3.6 olarak açıklandı. Ocak ayında işsizlik yüzde 3.4 seviyesindeydi.

ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentileri aşsa da işsizlik oranının yükseliş göstermesi Fed’in faiz artışlarını daha yavaş artırabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Son dönemde piyasalar mart ayındaki toplantıda 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir faiz artırımını konuşuyordu.

Son gelen iş gücü istatistikleri 25 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimalini kuvvetlendirdi. Bu durum doların küresel çapta zayıflamasına yol açarken, altın fiyatlarında sert yükselişi beraberinde getirdi.

UZMAN İSİMDEN GRAM ALTIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN

Peki altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi, gram altın ve ons altın için önemli teknik seviyeler neler? Altın fiyatlarına ilişkin tüm merak edilenleri Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, CNN Türk'te açıkladı. Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Fed’in 22 Mart’ta faiz kararı var. Powell dedi ki 25 baz puan mı 50 baz puan mı artıracağız gelen veriler buna karar verecek dedi. Cuma günü tarım dışı istihdamı açıklandı. Verinin iyi gelmesi Fed’in daha az faiz artırmasını gerektirecek fiyatlamasıyla altında toparlanma görüldü. 1100 lira civarında destekte fiyatlanırken gram altın şu anda 1138 liraya çıktı. Çünkü ons altında 1872’yi gördük.

1140 LİRA SEVİYESİ ÇOK KRİTİK

Gelen veri Fed’in agresifleştirmesini gerektirmiyor diyor piyasa, güvenli liman talebi öne çıkacak. Altında güçlü bir çıkış gördük. Bu ralli olarak anlaşılmasın 1870 üstü fiyatlama olumlu, gram altında 1140’ı geçerse yeni hedef 1180-1200 bölgesi olacak.

'SALI GÜNÜ ALTIN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Salı günü altın için çok önemli olacak. ABD’nin enflasyon verisi gelecek. Gelen veriler iyiye işaret ediyor geri çekilme bekleniyor. Eğer böyle gerçekleşirse Fed, 25 baz puan faiz artıracaktır.

‘AGRESİFLİK HER AN GÖRÜLEBİLİR’

Yatırımcılar temkinli olsunlar, agresiflik her an görülmeye devam edilebilir. 2023’ün 2. yarısında daha güçlü seyreden bir altın görme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. "

PİYASADA YÜZDE 2’NİN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ

Cuma günü kritik gelişme öncesinde 1830 dolar civarında hareket eden ons altın 1870 doları görerek 1 ayın zirvesine çıktı. Günlük bazda yüzde 2’nin üzerinde prim yapan ons altın haftayı 1869 dolardan kapattı.

Haftalık bazda ons altın yüzde 0.7 oranında prim yaptı.

Haftanın son işlem gününde ABD verileri öncesi 1118 lira civarında hareket eden gram altın ise 1140 liraya kadar yükselerek 1 ayın zirve seviyesini test etti. Yüzde 2’nin üzerinde artış gösteren gram altın günü 1140 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.2 oranında kazandırdı.