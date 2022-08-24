Altın fiyatlarında dolar ve tahvil etkisi

Son günlerde altın piyasasındaki aşağı yönlü hareketler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle eylül ayında gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısında verilecek olan faiz kararı altın piyasası üzerinde fiyatlamaları tayin ediyor.

Fed’in temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz artışlarına devam edileceği sinyali verilirken, bazı Fed yetkililerinin 75 baz puan faiz artırılmasına yönelik görüş bildirmesi doların küresel çapta güçlenmesinde etkili oldu.

DOLAR ENDEKSİ 5 HAFTANIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Fed’den faiz artışlarına devam edileceği mesajları ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksini yukarı yöne taşıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 3 seviyesini aşarak 1 ayın zirvesine ulaşırken, dolar endeksi dün 109 seviyesinin üzerine çıkarak 5 haftanın en yüksek seviyesini test etti. Dolar ve tahvil faizindeki yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı cuma günü gerçekleştirilecek olan Jackson Hole Sempozyumu’na çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın burada yapacağı sunum altın fiyatlarında yönü tayin edecek. Powell’ın faiz politikasına yönelik piyasalara vereceği mesajlar önemle takip edilecek.

ONS ALTIN 3 HAFTANIN DİBİNİ GÖRMÜŞTÜ

Ons altın pazartesi günü 1727 dolara gerileyerek 3 haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Salı günü 1754 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın 1748 dolardan kapanmıştı.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Bugüne 1748 dolardan başlayan ons altın sabah saatlerinde düşüş kaydettikten sonra öğleye doğru yükselişe geçti. Ons altın şu dakikalarda 1752 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1744 dolar, en yüksek ise 1752 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1005 LİRADAN DÖNDÜ

Haftaya 1015 liradan başlayan gram altın dün 1005 liraya kadar geriledikten sonra günü 1017 liradan kapattı.

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Bugüne 1017 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1021 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1015 lira, en yüksek ise 1022 lira seviyeleri görüldü.