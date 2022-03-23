Altın fiyatlarında 'Fed' baskısı

Altın yatırımcıları Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın etkilerini takip etmeye devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa ziyareti sırasında Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıklayacağını duyurdu. Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar emtialar arasında en çok petrol fiyatlarını etkiliyor.

FED’DEN FAİZ ARTIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda Fed’in enflasyona karşın faiz oranlarını 50 baz puan artırabileceğini söyledi.

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Powell’ın ardından Fed yetkililerinden de şahin mesajlar gelmeye devam ediyor. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed’in daha hızlı bir faiz artışına gitmesi gerektiğini kaydederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 50 baz puanlık bir faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini ve faizleri yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 2,5’e çıkarma taraftarı olduğunu söyledi.

ONS ALTINDA 'FED' FİYATLAMASI

Küresel çapta artan enflasyonist eğilim son günlerde yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirirken, Fed cephesinden faiz artışına ilişkin mesajlar altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Geçtiğimiz güne 1935 dolardan başlayan ons altın 1910 dolara kadar geri çekildi ve 1921 dolardan kapandı.

Bugün 1921 dolardan açılan ons altın şu dakikalarda hafif geri çekilerek 1918 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1915 dolar, en yüksek ise 1924 dolar seviyeleri görüldü.

Analistler güvenli liman arayışlarını azaltacak gelişmeler yaşanması, Fed'in agresif sıkılaştırmanın işaretlerini vermeye devam etmesi halinde spot altın fiyatının ilk etapta 1900 dolar/ons desteğinin altını yeniden deneyebileceğini ifade ediyor.

GRAM ALTIN HAFİF DÜŞÜYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı son iki işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izledi. Geçtiğimiz güne 922 liradan başlayan gram altın 911 liraya kadar geri çekildikten sonra 914 liradan kapandı.

Bugüne 915 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif düşüş kaydederek 913 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 910 lira, en yüksek 916 lira seviyeleri görüldü.