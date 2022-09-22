Altın fiyatlarında ‘Fed’ baskısı

Piyasaların gözü kulağı geçtiğimiz gün açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 seviyesine çıkardı. Böylelikle son 3 toplantısında da 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmiş oldu.

FAİZ KARARI SONRASI ONS ALTINDA SERT HAREKET

Kritik karar sonrası ise altın fiyatları hareketlendi. Fed’in üst üste sert faiz artırımına gitmesiyle birlikte altın fiyatlarında baskı arttı. Kararın açıklanmasından önce 1664 dolardan işlem gören ons altın ilk tepki olarak 1653 doları görerek günlük bazda en düşük seviyeyi test etti. Ardından yükselişe geçen ons altın günü 1673 dolardan kapattı.

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Bugüne 1673 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1673 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1655 dolar, en yüksek ise 1678 dolar seviyeleri görüldü.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Fed’in agresif sıkılaştırma hamlesi sonrasında dolar küresel çapta güç kazandı. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 111.578 seviyesini aştı. Bugün de yükselişini sürdüren dolar endeksi 111.814 seviyesini görerek 20 yılın zirvesine çıktı. Doların değer kazanması ise faizsiz bir varlık olan altın piyasasında baskıyı artırıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altında gerçekleşen sert hareketlerden etkilendi. Dün faiz kararı sonrası ons altındaki düşüşe bağlı olarak gram altın 974 lira seviyesine kadar geriledi. Gün içi dip seviyeyi test ettikten sonra yükselişe geçen gram altın 986 liradan kapandı.

Bugüne 986 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre sakin seyrederek 987 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 977 lira, en yüksek ise 990 lira seviyeleri görüldü.