Altın fiyatlarında Fed baskısı sürüyor

Geçen hafta Fed’in faizi sabit tutmasının ardından Fed yetkililerinin önümüzdeki süreçte bir kez daha faiz artırımını uygun görmesiyle birlikte faizsiz bir varlık olan altında aşağı yönlü baskı arttı.

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Fed toplantı metninde ilave sıkılaşmaya yönelik verilen mesajların etkisiyle birlikte geçen hafta dolar endeksi ve tahvil faizi yükselişe geçti. Bu durum ons altın fiyatının hızlı düşmesine yol açtı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 106.097’ye kadar yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4.500 seviyesini aştı. Dolar endeksindeki güçlenme ve tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle ons altın geriledi.

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Dün 1925 dolardan açılan ons altın 1915 dolara geriledikten sonra günü bu seviyeden tamamladı.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Haftanın ilk işlem gününe 1679 liradan başlayan gram altın 1674 liraya geriledikten sonra günü 1676 liradan kapattı.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1915 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1914 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1909 dolar, en yüksek ise 1916 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ikinci işlem gününe 1676 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1672 lira, en yüksek ise 1689 lira seviyeleri test edildi.