Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed’in faiz kararındaydı. Fed politika faizini 75 baz puan artırarak 1.50-1.75 aralığına çekti. Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu Fed’in 50 baz puan faiz artırmasını bekliyordu.

FAİZ ARTIŞI PİYASALARA YÖN VERDİ

Ancak ABD’de enflasyonun 41 yılın rekorunu kırmasının ardından bu hafta piyasalarda Fed’in 75 baz puan faiz artırması fiyatlandı. Bazı kurumların analistleri 75 baz puanlık bir faiz artışını öngörmekteydi.

POWELL’DAN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Faiz kararı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell temmuz ayı için 50 veya 75 baz puanlık faiz artışı sinyali verirken, “Bu büyüklükteki adımların yaygın hale gelmesini beklemiyorum” dedi. Powell’ın bu ifadesinde önümüzdeki toplantılarda daha büyük faiz artışı yapılmayacağı anlaşıldı. Kritik gelişme sonrası ise altın fiyatlarında yön belli oldu.

ONS ALTIN ‘FED’ ETKİSİYLE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 1808 dolardan başlayan ons altın Fed’in faiz kararı öncesi 1818 dolar seviyesinde hareket ederken, Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarıyla birlikte yükselişe geçti. 1841 dolara kadar yükselen ons altın günü 1833 dolardan tamamladı.

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Bugüne 1833 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1827 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1826 dolar, en yüksek ise 1836 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün ons altına paralel hareket etti. Güne 1004 liradan başlayan gram altın Fed’in faiz kararı sonrası ons altında görülen toparlanmanın etkisiyle birlikte 1021 liraya kadar yükseldi. Gram altın günü 1016 liradan tamamladı.

Bugüne 1015 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 1015 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1013 lira, en yüksek ise 1019 lira seviyeleri görüldü.