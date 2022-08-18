Altın fiyatlarında Fed etkisi

Haftaya 1800 dolar seviyesinin üzerinde başlayan ons altın dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de sanayi üretimi ve perakende satış rakamlarının daralma kaydetmesiyle birlikte düşüşe geçmişti.

ALTIN PİYASASI FED ETKİSİYLE GERİLEDİ

Salı gününe 1779 dolardan başlayan ons altın 1771 dolara kadar düştükten sonra 1775 dolardan kapandı. Geçtiğimiz gün ise Fed toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla birlikte altın piyasasında düşüş hız kazandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed temmuz ayında 75 baz puan faiz artırdığı toplantısına dair tutanakları yayınladı. Fed tutanaklarında enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz artışına devam edileceği vurgusu yapıldı. Kritik gelişme öncesi 1759 dolara kadar gerileyen ons altın önce kısa süreliğine yükselişe geçti, ardından yönünü aşağı çeviren ons altın günü 1761 dolardan kapattı.

Bugüne 1761 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 1762 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1760 dolar, en yüksek ise 1767 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1020 LİRANIN ALTINDA

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Haftaya 1040 liradan başlayan gram altın dün ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte 1016 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 1017 liradan kapattı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1016 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 1017 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1016 lira, en yüksek ise 1020 lira seviyeleri görüldü.