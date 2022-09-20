İşte altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi

Geçtiğimiz hafta salı günü açıklanan ABD tüketici fiyatları verisi sonrası para ve emtia piyasaları hareketlendi. ABD’de enflasyonun ağustos ayında yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha sıkı bir faiz artışına gidebileceği ihtimali kuvvetlendi.

Yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için Fed’in faiz artırımlarına başlamasıyla birlikte mart ayından itibaren altın fiyatlarında düşüş hız kazanmıştı. Rusya ile Ukrayna savaşının başlamasının ardından mart ayında 2 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket eden ons altın Fed’in sıkılaştırma hamleleri sonrası düşüşe geçmişti.

ONS ALTIN 5 AYDIR DEĞER KAYBEDİYOR

5 aylık süre boyunca üst üste düşüş kaydeden ons altın eylül ayını da kayıpla tamamlamaya yöneldi. Ancak yarın açıklanacak Fed faiz kararı sonrası piyasalarda yön belli olacak.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı yarın açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, son gelen enflasyon verisi sonrası bazı kurumlar düşükte olsa 100 baz puan faiz artırımı olabileceğini öngördü. Ancak bu ihtimal yüzde 20 olarak değerlendiriliyor.

Fed’in faiz kararı sonrası başta altın fiyatları olmak üzere para ve emtia piyasalarında yön belli olacak. Fed eğer beklentilerin üzerinde bir faiz artışına gider ya da piyasalara şahin mesajlar verirse altın fiyatlarında baskı artabilir.

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Ancak öngörüler dahilinde 75 baz puan olarak açıklanacak bir faiz zaten piyasalarda fiyatlandığı için böyle bir durumun altın piyasasında sert hareketlere yol açması beklenmiyor.

ALTIN FİYATLARINDA FED BASKISI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta cuma günü 1654 doları görerek sert düşüş kaydeden ons altın yeni haftada da aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Pazartesi gününe 1675 dolardan başlayan ons altın 1659 doları gördükten sonra 1675 dolardan kapandı.

Bugüne 1675 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1673 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1670 dolar, en yüksek ise 1679 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın ons altında gerçekleşen düşüşten etkileniyor. Geçtiğimiz güne 983 liradan başlayan gram altın 986 liraya kadar yükseldikten sonra 985 liradan kapandı.

Bugüne 985 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 984 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 982 lira, en yüksek ise 988 lira seviyeleri test edildi.