Altın fiyatlarında ‘Fed’ etkisi

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün saat 21.00’de açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed politika faizini üst üste 4. kez 75 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 aralığına çıkardı. Piyasalarda beklenti de Fed’in faizi 75 baz puan artıracağı yönündeydi.

POWELL’DAN AGRESİF FAİZ ARTIŞIYLA İLGİLİ BELİRSİZ AÇIKLAMA

Fed Başkanı Jerome Powell kritik gelişme sonrasında piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell, faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtti. Bununla birlikte Powell aralık toplantısında daha sınırlı faiz artışının gündeme gelmesinin de olası olduğunu söyledi.

Powell, Fed'in enflasyonu düşürmek için ne kadar yüksek faiz gerektiği konusunda hala kararsız olduğunu söyledi. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi yükselirken, altın fiyatlarında baskı arttı.

ONS ALTIN POWELL’IN AÇIKLAMALARI SONRASI DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1647 dolardan başlayan ons altın karar öncesi 1649 dolar seviyesi civarında hareket ederken, Powell’ın önümüzdeki süreçte faiz artışına ilişkin yaptığı değerlendirmeler neticesinde düşüşünü hızlandırdı. 1634 dolara kadar gerileyen ons altın günü 1635 dolar seviyesinden tamamladı.

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Karar öncesinde 111.400 civarında hareketini sürdüren dolar endeksi 112 seviyesinin üzerine çıktı. Doların küresel çapta güçlenmesi ons altında baskıyı artırdı.

Dün 984 liradan açılan gram altın Fed kararı sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle birlikte 978 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 978 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1635 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1628 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1628 dolar, en yüksek ise 1641 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın dördüncü işlem gününe 978 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşüş kaydederek 975 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 974 lira, en yüksek ise 983 lira seviyeleri test edildi.