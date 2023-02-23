Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

Altın piyasası ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından altın fiyatlarında keskin düşüşler görülmüştü.

ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesi sebebiyle Fed’in faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler değerli metal altında düşüş getirmişti.

FED TUTANAKLARINDA SIKI POLİTİKAYA DEVAM MESAJI

Geçtiğimiz gün saat 22.00’de Fed toplantı tutanakları yayınlandı. Fed’in 1 Şubat tarihinde 25 baz puan faiz artışına gittiği toplantıya dair tutanaklarda enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene kadar sıkı para politikasına devam edileceği belirtildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan tutanaklarda üyelerin bir kısmı 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi gerektiğini belirtse de üyelerin büyük çoğunluğu 25 baz puan faiz artırımından yana olduğunu belirtti.

ALTIN FİYATLARINDA ‘FED’ BASKISI

Geçtiğimiz güne 1834 dolardan başlayan ons altın Fed toplantı tutanakları öncesinde 1830 dolar seviyesinde hareket ederken, kritik gelişme sonrasında düşüşe geçti. 1823 dolara kadar gerileyen ons altın günü 1824 dolardan kapattı.

Bugüne 1825 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1828 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1823 dolar, en yüksek ise 1833 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN 1106 LİRAYI GÖRDÜ

Dün 1112 liradan açılan gram altın Fed toplantı tutanakları öncesinde 1110 liradan işlem görürken, kritik gelişme sonrasında 1106 lirayı test etti. Gram altın günü 1107 liradan kapattı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1107 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 1109 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1104 lira, en yüksek ise 1113 lira seviyesi görüldü.