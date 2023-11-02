Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

Para ve emtia piyasalarında gözler dün açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

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Son 2 toplantısında da artırıma gidilmedi ancak faiz oranı halen 22 yılın zirve seviyesinde bulunuyor. Fed yetkilileri ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında piyasalara önemli mesajlar verildi.

FED FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİNE AÇIK KAPI BIRAKTI

Faiz kararı sonrasında yayınlanan metinde yetkililer enflasyonda yavaşlamayı korumak için daha sonra faiz artırma ihtimaline açık kapı bıraktı.

‘FAİZ İNDİRİMLERİ KONUŞULMUYOR’

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir bir yola girdiğinden emin olana kadar politikanın kısıtlayıcı tutulacağını belirtti. Powell, “Komite faiz indirimlerini hiç düşünmüyor, faiz indirimleri hakkında konuşmuyor" dedi.

ALTIN FİYATLARINDAN İLK TEPKİ

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Fed faiz kararının ardından altın fiyatlarında kısa süreli hareketler yaşansa da, piyasalar zaten Fed’in faizi sabit tutacağını fiyatlamıştı. O nedenle altın fiyatlarında büyük değişimler yaşanmadı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Dün 1983 dolardan açılan ons altın Fed faiz kararı öncesinde 1979 dolar seviyesinden işlem görürken, kritik gelişme sonrası 1969 dolara kadar geriledi. Gün içi dip seviyeyi gören ons altın daha sonrasında toparlanarak günü 1982 dolardan kapattı.

Geçtiğimiz güne 1804 liradan başlayan gram altın genel olarak sakin bir seyir izledi. 1805 lirayı gören gram altın günü 1805 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1982 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1981 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1980 dolar, en yüksek ise 1991 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1804 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1806 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1799 lira, en yüksek ise 1814 lira seviyeleri test edildi.