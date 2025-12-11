Spot altın, seansın erken saatlerinde 5 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyeye dokunmasının ardından, 11.07 itibarıyla yüzde 0,3 düşerek ons başına 4.215 dolara indi. Yurt içinde gram altın fiyatı da bugün 5.820 TL seviyesini gördükten sonra geri çekildi. Altının gram fiyatı 5.775 TL’den işlem görüyor.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Analistlere göre altın, 4.177–4.189 dolar destek bölgesini test edebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda fiyatın 4.139 dolara kadar düşme ihtimali bulunuyor. Metalin hala doğrulanmamış bir kama formasyonu içinde seyrettiği belirtilirken, 4.177 doların altı düşüş, 4.260 doların üzeri ise yükseliş sinyali olarak değerlendiriliyor. Yakın direnç 4.240 dolar seviyesinde, bunun aşılması halinde fiyatın 4.260–4.312 dolar aralığına yönelmesi bekleniyor.

Günlük grafikte trend sinyalleri geçici olarak nötrleşirken, piyasa 4.194 dolarlık destekten toparlandı ancak 4.266 dolar direncinin üzerine çıkamadı. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Fed mesajının “daha fazla faiz indiriminin seyrek olabileceğine” işaret ettiğini söyledi.

FED ÜYELERİNDEN GÖRÜŞ AYRILIĞI

Fed’in çarşamba günkü kararında altı yetkili çeyrek puanlık indirime dahi karşı çıktı. Başkan Jerome Powell ise gelecekteki adımlara ilişkin yönlendirme yapmadı.

GOLDMAN SACHS'TAN YENİ TAHMİN

Goldman Sachs, mevcut altın pozisyonlarının düşük seviyeleri ve artan yatırımcı çeşitlendirme potansiyelini gerekçe göstererek, 2026 sonu altın fiyat tahmini olan ons başına 4.900 dolara önemli bir artış potansiyeli gördüğünü söyledi.

Goldman Sachs, "Son zamanlarda birkaç yatırımcı pozitif altın tahsisleri için çağrıda bulundu" dedi ve çeşitlendirme eğilimlerindeki değişimlerin değerli metalin cazibesini güçlendirebileceğini vurguladı.