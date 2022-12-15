Altın fiyatlarında 'Fed' hareketi

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed faiz kararındaydı. Dün saat 22.00’de Fed faiz kararı açıklandı. Fed federal fonlama oranını 50 baz puan artırarak yüzde 4.25-4.50 seviyesine çıkardı. Kritik gelişme sonrasında Fed Başkanı Powell piyasalara önemli mesajlar verdi.

FED FAİZ ARTIRIMINDA YAVAŞLAMAYA GİTTİ

4 toplantısında da üst üste 75 baz puan faiz artıran Fed son toplantısında faiz artırım hızını düşürdü ve 50 baz puanlık bir artırıma gitti.

POWELL’DAN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Kritik karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in enflasyon hedefini değiştirmeyeceğini ve faiz artırımlarının 2023 yılında devam edeceğini belirtirken, bir faiz indirimini konuşmak için çok erken olduğunu da vurguladı.

ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ

Geçtiğimiz güne 1810 dolardan başlayan ons altın faiz kararı öncesinde 1809 dolar civarında hareket ediyordu. Fed kararı sonrasında ilk etapta 1800 doların altını test eden ons altın sonrasında yeniden toparlanarak günü 1806 dolardan tamamladı.

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Haftanın dördüncü işlem gününe 1806 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1794 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1789 dolar, en yüksek ise 1808 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN GERİLİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 1085 liradan başlayan gram altın 1075 liraya kadar geriledikten sonra 1081 liradan kapandı.

Bugüne 1081 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1075 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1071 lira, en yüksek ise 1084 lira seviyeleri test edildi.

PİYASALAR ECB’NİN FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan piyasaların gözü kulağı bugün saat 16.15’te açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararında olacak. ECB’nin politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çıkarması bekleniyor. ECB bir önceki toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti.