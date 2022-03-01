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UzmanparaAltın fiyatlarında jeopolitik risk belirsizliği
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında jeopolitik risk belirsizliği

Altın fiyatları Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşı fiyatlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1.5 yılın zirvesine ulaşan ons altın bu seviyeden geri dönmüştü. Bugün itibarıyla ons altın 1900 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlikler altın fiyatlarının kararsız seyretmesinde etkili oluyor. İşte detaylar...

01.03.2022 - 09:21 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında jeopolitik risk belirsizliği

Para ve emtia piyasalarında gözler 6 gündür süren Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali emtiaların fiyatının sert yükselmesinde etkili oldu. Geçtiğimiz hafta ons altın primlenerek 1.5 yılın zirvesine ulaştı. 

1976 dolara kadar çıkarak zirve yapan ons altın, bu seviyeyi gördükten sonra 1900 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti. 

ONS ALTIN YÖN ARAYIŞINDA 

Ons altın pazartesi gününe 1921 dolardan başladı. Gün içerisinde oldukça dalgalı bir seyir izleyen ons altın en yüksek 1935 dolara kadar çıktı. Piyasada jeopolitik risk algısının yarattığı belirsizliklerle 1892 dolara geri çekilen ons altın 1900 dolardan kapandı. 

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Bugüne 1907 dolardan başlayan ons altın önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1918 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1902 dolar, en yüksek ise 1918 dolar seviyeleri görüldü. 

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR 

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altın ve dolar kurundaki hareketlerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ons altının sert yükselmesi sonrası gram altın 920 liraya kadar çıkmıştı.  

2 ayın zirvesine ulaştıktan sonra gerileyen gram altın geçtiğimiz hafta 834 liraya kadar geri çekilmişti. 

Haftanın ilk işlem gününe 863 liradan başlayan gram altın, 839 liraya kadar düştükten sonra 848 liradan kapandı. 

Bugüne 848 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre yükseliş kaydederek 856 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 843 lira, en yüksek ise 856 lira seviyeleri görüldü. 

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