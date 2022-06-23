Altın fiyatlarında 'Powell' etkisi

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarındaydı. ABD Senatosu'nda gerçekleştirdiği sunumda piyasalara kritik mesajlar veren Powell altın fiyatlarının hareketlenmesinde etkili oldu.

POWELL’DAN RESESYON AÇIKLAMASI

Fed Başkanı Powell ekonomide yumuşak inişi başarmanın zorlu olacağını belirtti. Powell resesyon ihtimalinin olduğunu ancak bunu istemediklerini açıkladı.

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Enflasyonun yukarı yönlü sürpriz yaptığını ve daha fazla yükselişin de yolda olabileceğini belirten Powell, petrol fiyatlarına ise yapabilecekleri çok fazla bir şey olmadığını söyledi.

ONS ALTIN POWELL’IN AÇIKLAMALARIYLA HAREKETLENDİ

Geçtiğimiz güne 1832 dolardan başlayan ons altın genel olarak aşağı yönlü bir seyir izlemişti. Gün içerisinde 1823 dolara kadar gerileyen ons altın Powell’ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti. 1847 doları gören ons altın günü 1837 dolardan tamamladı.

ONS ALTINDA RESESYON ETKİSİ

Öte yandan Fed Başkanı Powell’ın ABD ekonomisinin resesyona girebileceğini kabul etmesiyle altın fiyatları bugün geriliyor. Güne 1837 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1835 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1831 dolar, en yüksek ise 1838 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz güne 1021 liradan başlayan gram altın 1034 lirayı gördükten sonra 1024 liradan kapandı.

Bugüne 1024 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1020 lira, en yüksek ise 1026 lira seviyeleri görüldü.