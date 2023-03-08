Altın fiyatlarında 'Powell' etkisi

Para ve emtia piyasaları yönünü ABD’den gelen ekonomik veriler ve açıklamalarda bulmaya devam ediyor. ABD’de yıllık enflasyon düşüşünü sürdürse de son açıklanan veri piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstermişti.

Enflasyon verisinin ardından çekirdek kişisel tüketim giderlerinin de piyasa beklentilerinin üzerinde artması, bundan sonraki süreçte enflasyonun artacağına yönelik beklentileri kuvvetlendirmişti.

POWELL’DAN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Piyasalar Fed’in 22 Mart tarihinde gerçekleştireceği faiz toplantısını merakla bekliyor. Kritik gelişme öncesi geçtiğimiz gün Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar verdi.

Powell'ın, ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı.

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Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olması gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Powell yüzde 2 hedefine bağlı kalmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDA SERT KAYIP

Fed Başkanı Powell’ın faiz oranlarında daha fazla artışa işaret etmesi altın fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Pazartesi günü 3 haftanın zirve seviyelerini test eden ons altın ve gram altın geçtiğimiz gün büyük kayıp gösterdi.

Geçtiğimiz güne 1846 dolardan başlayan ons altın saat 18.00’den sonra Powell’ın açıklamalarının ardından düşüşe yöneldi. 1812 dolara kadar gerileyen ons altın günü 1813 dolardan kapattı.

Dün 1121 liradan açılan gram altın 1102 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 1103 lira seviyesinden kapadı.

GRAM ALTIN 1100 LİRAYI GÖRDÜ

Bugüne 1103 liradan başlayan gram altın 1100 lira seviyesine kadar geriledi. Şu dakikalarda gram altın 1104 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 1108 lira seviyesi görüldü.

Bugüne 1814 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1809, en yüksek ise 1816 dolar seviyesi test edildi.